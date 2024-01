La Polizia di Matera incontra i bambini della Pediatria del “Madonna delle Grazie”

MATERA – Questa mattina c’è stata una bella sorpresa per i bambini del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile “Madonna delle Grazie” di Matera.



Durante l’evento promosso per loro dall’Organizzazione di volontariato “Il Piccolo Principe – Domenico Generoso”, con sede in Teana (PZ), grande è stata l’emozione nel vedere arrivare i poliziotti con il Commissario Capo Raffaello Castellano, dirigente della Squadra Volanti. I loro occhi si sono poi riempiti di gioia quando gli agenti hanno loro regalato alcuni gadget della Polizia di Stato.

La Polizia di Stato è sempre al fianco di chi ha bisogno e soprattutto dei bambini in ogni momento dell’anno, non soltanto in occasione di celebrazioni e ricorrenze, perciò il Questore della provincia di Matera Emma Ivagnes ha aderito volentieri all’iniziativa.

Ricordiamo che l’ODV “Il Piccolo Principe – Domenico Generoso” si occupa principalmente di sostenere i bambini oncologici o affetti da altre malattie e di assistenza alle loro famiglie.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp