La Fidelis Andria cala il tris: Ugento al tappeto

Tre come i gol rifilati all’Ugento, tre come le vittorie consecutive da quando Giuseppe Scaringella è tornato sulla panchina della Fidelis Andria. Le reti di Fantacci, Kragl e Jallow permettono ai biancazzurri di portare a casa un’altra vittoria pesante. Niente da fare per la squadra di mister Oliva, che recrimina per un calcio di rigore non fischiato nella ripresa.

È la Fidelis a stappare la gara al 15’ con il destro di Felleca dalla distanza, Di Donato non si lascia sorprendere e respinge in corner. La risposta dell’Ugento arriva due minuti più tardi, quando Medina apparecchia per Linares che non punge in area di rigore. Al 26’, invece, è Fantacci a provarci dal limite: palla a centimetri dal bersaglio più grande. I biancazzurri alzano i giri del motore e alla mezz’ora ecco l’episodio che cambia le carte in tavola: Uneida abbatte Ercoli in area di rigore, per la Signora Molinaro non ci pensa due volte e assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri Fantacci non sbaglia per l’1-0.

Subito una sostituzione in avvio di ripresa per la Fidelis Andria: fuori un Da Silva già claudicante, dentro Jallow. Al 53’ torna a farsi vedere l’Ugento con il lampo di Jimenez: conclusione centrale, Esposito controlla senza problemi. Ci sono gli spazi per colpire in contropiede e la Fidelis ne approfitta con Felleca che costringe Di Donato agli straordinari. Al 66’ i giallorossi di Oliva recriminano per un calcio di rigore: contatto tra Sanchez e Derosa. L’arbitro fa cenno di proseguire. Metabolizzata la paura, al 67’ la Fidelis Andria raddoppia con Kragl, che pesca il coniglio dal cilindro. Mancino fulmineo dell’ex Foggia, niente da fare per l’estremo difensore avversario. I padroni di casa completano l’opera tre minuti più tardi quando Jallow viene atterrato in area di rigore da Martinez. Dagli undici metri si presenta lo stesso Jallow. Di Donato indovina l’angolo, ma non riesce ad opporsi. Nel finale c’è spazio solo per il calcio da fermo di Sanchez che non impensierisce Esposito. Al “Degli Ulivi”

