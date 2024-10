Martina-Brindisi 0-0: punto che non accontenta nessuno

Martina e Brindisi sono costrette a rinviare nuovamente l’appuntamento con la vittoria. Al Tursi finisce 0-0 il derby dell’8a Giornata del campionato di Serie D/H: una partita con poche emozioni nel primo tempo a causa anche di un terreno di gioco tutt’altro che perfetto.

Nella ripresa la formazione di Pizzulli ha almeno tre occasioni ghiotte per sbloccare il match: un colpo di testa di Llanos di poco alto, un gol sbagliato quasi a porta vuota da Resouf e La Monica che scivola in area di rigore, tutto solo davanti a Milan.

Un punto che, probabilmente, non accontenta le due squadre: Martina e Brindisi dovranno sicuramente continuare a lavorare arduamente per ottenere punti importanti in ottica salvezza.

MARTINA-BRINDISI 0-0

MARTINA (4-3-3): Figliola; Mancini (63’ Resouf), De Angelis, Llanos, Lupo; Piarulli, Zenelaj, Mastrovito; Ievolella (61’ Tuccitto), La Monica (69’ Bolyki), Russo (69’ Silvestro). Panchina: Martinkus, Perrini, Cafagna, Marinelli, Carucci. All.: Pizzulli.

BRINDISI (3-5-2): Milan; Sall (49’ Viti), De Pace, Vasquez; Rana, Bottalico (84’ Lucchese), Hernaiz (58’ Hernaiz), Di Francesco, Nikolli (73’ Montinaro); Marcheggiani, Mokulu (68’ Dellino). Panchina: Mataloni, Taormina, Ricci, Barone. All.: Ragno.

ARBITRO: Scicolone di San Donà di Piave. Assistenti: Cammarota di Nola-Scala di Castellammare di Stabia.

AMMONITI: Bottalico, Vasquez, Mokulu (B); Russo, La Monica (M),

NOTE – Angoli: 2-0. Recupero: 2’ pt, 5’ st.

