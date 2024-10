Bisceglie, stadio Ventura pronto entro fine anno?

BISCEGLIE – L’obiettivo dichiarato del sindaco Angelantonio Angarano per lo stadio Ventura è questo, con l’auspicio di migliaia di biscegliesi con la passione dello sport. Mentre la principale squadra di calcio cittadina è costretta a districarsi tra Canosa, San Ferdinando e Bari per disputare i match di Eccellenza e con l’Unione Calcio da sempre in campo al Di Liddo, l’emergenza passa dagli interventi da completare nei prossimi mesi.

Dopo le operazioni preliminari di fine settembre e l’allestimento del cantiere nei primi giorni di ottobre, si entra nel vivo delle operazioni che trasformeranno gli aspetti rilevanti dell’impianto.

Tra le migliorie da apportare, un manto erboso artificiale di ultima generazione, un sistema di drenaggio delle acque reflue e piovane, un impianto di irrigazione all’avanguardia e un sottofondo con stabilizzazione fibrorinforzata per prevenire il deterioramento del sintetico. Un milione di euro per completare i lavori, ma soprattutto altri due mesi di attesa, pazienza e sofferenza per il calcio e gli sport di Bisceglie.

