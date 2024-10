Il Matera riparte da Acerra: Spinelli e Baldi per il poker in trasferta

Ci pensano Spinelli e Baldi, entrambi nel primo tempo, a regalare la vittoria ai biancoazzurri. Nel finale, i granata la riaprono con Elefante ma è troppo tardi. All’Arcoleo, la spunta il Matera che vince 2-1 sulla Real Acerrana, si prende tre punti davvero importanti e riparte dopo il ko di tre giorni fa contro il Casarano. Alla squadra di Ciullo basta un super primo tempo e una ripresa di gestione per portare a casa la quarta vittoria consecutiva in trasferta.

Nel primo tempo è il Matera a farsi vedere per primo. Al 12’ ci pensa Incerti a servire Iaccarini che appoggia per Citro che si vede sbarrare la strada da Moccia che chiude in uscita. Pochi minuti dopo è Incerti che pesca Citro che dal limite serve Napolitano ma da buona posizione calcia alto con Burzio tutto solo in area. Alla terza occasione, i biancoazzurri la sbloccano. Al 24’ tutto nasce dagli sviluppi di un corner. Deviato il primo cross, sul secondo è Incerti che trova la sponda di Burzio per Spinelli che stampa in rete. La risposta della Real Acerrana arriva poco dopo. È Laringe che pennella un bel cross sulla testa di Todisco: Brahja non si lascia sorprendere. Altra potenziale occasione per gli ospiti poco dopo la mezzora. Tutto nasce da un errore di Berardocco in mezzo al campo, contropiede avviato da Laringe che fa tutto da solo ma in piena area spara alto.

Il Matera, però, non resta a guardare. Al 37’ è Bello che serve Burzio che viene anticipato da Moccia in uscita. È il preludio alla rete del raddoppio che arriva sessanta secondi dopo. Tutto nasce dalla giocata di Burzio che apre per l’accorrente Bello che infila Moccia. Nel secondo tempo, è il Matera che prova a chiuderla con degli spunti di Citro e Napolitano ma senza trovare l’ultimo passaggio. Così, il canovaccio del match passa nelle mani della Real Acerrana. Di pericoli, però, dalle parti di Brahja non ne arrivano. Le emozioni, se vogliamo sono tutte nel finale. Al 36’ è Laringe che mette al centro per Damiano: ottima risposta dell’estremo difensore biancoazzurro.

Qualche minuto dopo, invece, fa tutto Laringe che si accentra e ci prova: palla che fa la barba al palo. Al primo minuto di recupero, la Real Acerrana la riapre. Cross di Laringe per Elefante che sorprende la difesa materana e stampa alle spalle di Brahja. Padroni di casa che provano il tutto per tutto nel finale: arriva solo l’incornata di Caminiti nei secondi finali che non sorprende Brahja e permette al Matera di ritrovare la strada dei tre punti.

IL TABELLINO

Real Acerrana-Matera 1-2

Reti: al 24’ pt Spinelli (M), al 38’ pt Bello (M), 46’ st Elefante (RA)

Real Acerrana (4-3-3): Moccia, Pelliccia (dal 1’ st Gaeta), Fontana, De Giorgi, Mundula (dal 21’ st Caminiti), Fabiano, Esposito (dal 8’ st Damiano), Cuomo (dal 21’ st Langella), Todisco, Laringe, Elefante. A disposizione: Rendina, Allegra, Thiaw, Barillari, Saviano. Allenatore: Sannazzaro.

Matera (3-5-2): Brahja, Pirola, Spinelli, Russo, Bello, Incerti (dal 24’ st Ledesma), Berardocco (dal 44’ st Baldi), Napolitano (dal 29’ st Minnocci), Iaccarino (dal 1’ st Casiello), Citro (dal 29’ st Muscas), Burzio. A disposizione: Carotenuto, Sirimarco, Infantino, Carbone. Allenatore: Ciullo.

Arbitro: Cipriano di Torino

Assistenti: Amato di Aprilia e Elisino di Ostia Lido

Note: Giornata soleggiata su Acerra. Terreno di gioco in fondo sintetico. Ammoniti: Iaccarino, Casiello e Burzio (M). Angoli: 5-2 per la Real Acerrana. Recupero: 1’ pt e 5’ st. Spettatori: 500 circa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author