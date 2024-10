Team Altamura, testa alla Juventus U23: obiettivo sfatare il tabù San Nicola

Il momento è quello ideale per svariate ragioni: si è reduci da una vittoria pesante, perché arrivata contro un’avversaria diretta nella lotta per la salvezza e perché peraltro accompagnata dal secondo clean sheet della stagione, si gioca contro una formazione in evidente difficoltà e impelagata nei bassifondi della classifica e si scende in campo con l’opportunità di creare per la prima volta un certo distacco in termini di punti tra se stessi e la zona più calda della graduatoria. In casa Team Altamura l’obiettivo è quello di portare a casa la prima vittoria assoluta tra le mura amiche dello Stadio San Nicola, teatro delle sfide interne dei murgiani a causa della momentanea indisponibilità del ‘Tonino D’Angelo’.

Domenica nel capoluogo pugliese arriva la Juventus U23 allenata da mister Montero, ultima insieme al Taranto con appena sei punticini all’attivo, proveniente da un qualcosa come quattro sconfitte consecutive e a secco di vittorie dallo scorso 30 agosto. L’occasione giusta, sponda biancorossa, per spezzare il tabù relativo agli incontri casalinghi, tabù che a questo punto non può essere considerato casuale: i ragazzi di Di Donato, fermi a quota 10 punti, hanno fin qui racimolato cinque vittorie tra campionato e Coppa Italia di Serie C, tutte e cinque lontano da casa. Questione di testa, questione di caratteristiche e probabilmente questione di disabitudine nel giocare in un contesto così particolare come quello dell’Astronave di Renzo Piano. Tutti ostacoli, questi, che adesso vanno abbattuti. Non semplice, ma senza dubbio fattibile, soprattutto se si ripartirà da quanto di buono ammirato al Francioni.

Per l’occasione, nell’ottica dell’iniziativa “Insieme per dare energia alla Team Altamura”, i bambini fino ai 6 anni potranno entrare gratis allo stadio, mentre per gli under 16 il costo del biglietto sarà di solo un euro. Un’ulteriore motivazione per conquistare il bottino pieno.

