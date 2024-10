Barletta, De Candia cauto verso il Bisceglie

BARLETTA – Subito in campo per l’infrasettimanale di Eccellenza e il Barletta si prepara alla sfida tutta della BAT con il Bisceglie, ma con l’insolita collocazione al Sante Diomede di Bari. Biancorossi in campo dopo il successo sul Racale, per i nerazzurrostellati match cruciale dopo i tre punti conquistati col Galatina: Pasquale De Candia carica la capolista.

Massimo riserbo sulle scelte di formazione, sicuramente assenti Bayo e Giambuzzi. Il ritorno al gol di Lopez e Lattanzio dà nuove certezze a De Candia, che nel match a porte chiuse di Bari farà leva sulla qualità dei suoi attaccanti.

