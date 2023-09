Juve Stabia, Pagliuca: “Nel primo tempo dovevamo far gol. Contento del gruppo”

CERIGNOLA – Prosegue l’ottimo cammino della Juve Stabia, in testa alla classifica anche dopo lo 0-0 maturato a Cerignola. Questo il commento del tecnico dei campani, Guido Pagliuca, ai nostri microfoni: “Nella ripresa abbiamo perso qualche contrasto, permettendo così al Cerignola di alzare il baricentro, è diventata una partita più sporca ma non abbiamo mai rischiato. Avremmo dovuto far gol nel primo tempo senza rischiare di subire contropiedi come quello avvenuto a cinque minuti dalla fine. Faccio i complimenti al gruppo che ha lottato, sono molto contento. Dove vogliamo arrivare? Dobbiamo salvarci quanto prima e crescere dopo queste partite, il secondo tempo fatto ci deve far maturare. Peccato per l’assenza dei nostri tifosi, sono il nostro dodicesimo uomo in campo“.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp