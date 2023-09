Cerignola, Tisci: “Pari risultato giusto. Restare imbattuti ci dà continuità”

CERIGNOLA – Quarto pareggio in cinque gare per il Cerignola, fermato sullo 0-0 dalla Juve Stabia. Questo il commento del tecnico ofantino Ivan Tisci ai nostri microfoni: “Per quanto fatto in campo dalle squadre nei due tempi direi che il pareggio è il risultato giusto. Ci prendiamo il punto, abbiamo trovato una squadra organizzata che nel primo tempo ci ha creato qualche difficoltà con il buon palleggio. Abbiamo puntato sulle ripartenze ed in una circostanza siamo stati pericolosi. Nella ripresa è cambiato lo spirito, siamo stati più convinti e coraggiosi. Ci sta lasciare ogni tanto il pallino agli avversari, bisogna rifiatare e trovare la giusta compattezza. Cambi? Non ho cambiato subito perchè a livello tattico non c’erano problemi particolari, sapevo che i ragazzi potevano dare qualcosa in più nella ripresa“.

L’Audace resta comunque imbattuta e per la prima volta in stagione termina una gara senza subire gol: “È una cosa positiva, è un campionato difficile ed equilibrato ed essere imbattuti dà continuità, importante anche non subire gol. Questo è il cammino giusto“.

