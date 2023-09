Monterosi: Romondini, ‘Taranto più incisivo, ma il pari poteva starci’

(Di Lorenzo Ruggieri ) Ai microfoni di Antenna Sud, Fabrizio Romondini, tecnico del Monterosi, manifesta il proprio rammarico per la sconfitta con il Taranto: “Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Abbiamo fornito una prova di carattere, creando tanto e correndo fino alla fine con una squadra molto forte. Dispiace per la sconfitta, ci poteva stare anche un pareggio, ma il Taranto è stato più incisivo. Il campionato è ancora lungo e siamo sulla buona strada: cresciamo di partita in partita e ci sono i presupposti per migliorare. La classifica parla chiaro, però sono molto contento dei miei ragazzi”.

