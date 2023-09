Foggia, Cudini: “Tre punti meritati, la squadra si è adattata bene alle difficoltà”

CATANIA – Vittoria dal sapore speciale per il Foggia, corsaro con un secco 0-2 al “Massimino” di Catania. Molto soddisfatto, com’è giusto che sia, il tecnico rossonero Mirko Cudini: “Sono tre punti meritati per la voglia e l’abnegazione che ci abbiamo messo per portarla a casa. Il Catania ha comunque fatto una buona partita, costringendoci a fare bene la fase difensiva. La squadra oggi ha dimostrato cosa vuol fare in tutto il campionato, ossia crederci e combattere fino alla fine, siamo stati premiati. Sullo 0-1 abbiamo avuto dei problemi sui cambi, i due infortuni hanno portato la squadra a doversi adattare e credo lo abbia fatto alla grande. Abbiamo sofferto e giocato con un modulo non nostro ma era troppo importante fare risultato, bene così“.

