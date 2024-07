Inizia a prendere forma il Fasano di Iannini: idea Santoro per l’attacco

L’indiscrezione lanciata nella puntata di Speciale Calciomercato del 26 giugno scorso è stata confermata: Gaetano Iannini è ufficialmente il nuovo allenatore del Fasano. Prima avventura tra i grandi per il tecnico 40enne, noto in Puglia e Basilicata come ex centrocampista di Matera, Fidelis Andria e Cerignola. Iannini sbarca nella Città della Selva negli inediti panni di allenatore dopo aver guidato per due anni il settore giovanile della Cavese, tra under 17 e prima squadra. Tecnico in seconda sarà Natale Gonnella, ex calciatore di Serie A con esperienze in forza all’Atalanta ed all’Hellas Verona.

Ufficializzato l’allenatore, il Fasano è ora pronto ad affidarsi all’esperienza del ds Mariano Fernandez per mettere in piedi una squadra conforme al mantenimento della categoria. Si ripartirà da capitan Facundo Ganci, centrocampista argentino ormai prossimo a disputare la propria sesta stagione in forza al Faso. Un primo tassello utile per mettere in piedi una rosa che rispetto allo scorso anno vanterà svariati volti nuovi. Melillo e Manfredi sono pronti all’addio: il primo sta per diventare un nuovo calciatore del Nola, mentre il secondo dovrebbe raggiungere l’ex tecnico biancazzurro Luca Tiozzo a Gravina. Potrebbe invece fare il percorso inverso Domenico Santoro, reduce da una stagione in doppia cifra proprio in forza alla FBC, club in cui è sbarcato dopo il campionato vinto a Brindisi da protagonista. Per la porta resta solo da ufficializzare Raoul Lombardo, esperto estremo difensore classe ’94 che in carriera vanta oltre 200 presenze in Serie D. Con Iannini sono stati compagni di squadra a Matera nel corso della stagione 2013/2014

