Foggia: Lescano primo nome per l’attacco, ma si valutano alternative

La tabellina del nove è l’esercizio dell’estate per il Foggia, alla ricerca di un attaccante pronto a sopportare il peso della squadra. Facundo Lescano è un nome che mette tutti d’accordo: piace al presidente Nicola Canonico, ma soprattutto a mister Massimo Brambilla e, di riflesso, anche al direttore sportivo Domenico Roma, che sta trattando con la Triestina.

La concorrenza intorno al centravanti argentino, però, è agguerrita: il Vicenza ha già cercato l’affondo nelle scorse settimane, così come il Catania, che al momento sembra avanti nella trattativa. Il Foggia cercherà un ultimo rilancio, alzando ulteriormente l’offerta economica da presentare alla Triestina. Se questa mossa non dovesse sortire gli effetti sperati, il Foggia cambierà completamente rotta. L’obiettivo, infatti, è arrivare al ritiro di San Giovanni in Fiore con la rosa quasi completa.

