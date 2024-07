Sava, 2 strutture nei Giochi del Mediterraneo

Comune di Sava, due strutture nei Giochi del Mediterraneo 2026. Soddisfazione del sindaco Pichierri:faremo il massimo*

Anche il palazzetto dello sport di Sava, oltre al campo sportivo “Camassa” è presente nel secondo masterplan dei Giochi del Mediterraneo del 2026. Ieri pomeriggio la presentazione da parte del comitato organizzatore e successivamente l’invio del piano al Governo per il via libera definitivo. “Siamo orgogliosi e onorati di poter partecipare attivamente a questa manifestazione importante e ringrazio a nome dei savesi il commissario dei Giochi Massimo Ferrarese, il comitato organizzatore, l’on. Dario Iaia ed il consigliere regionale Renato Perrini, per l’attenzione riposta. In questo secondo piano – rimarca il sindaco di Sava, Gaetano Pichierri – sono presenti due strutture savesi, il campo sportivo Camassa ed il palazzetto dello sport. Entrambi beneficeranno di finanziamenti superiori ad un milione di euro ( 1,6 milioni il palazzetto e 1 milione lo stadio ) che serviranno per compiere gli adeguamenti necessari per gli allenamenti di calcio e per le gare di sollevamento pesi e bocce. Si tratta di un’ opportunità unica per noi e faremo il massimo per coglierla in pieno, facendoci trovare preparati e dimostrando di saper ospitare al meglio tutti coloro che avranno modo di raggiungere la nostra cittadina. Ora, occorrerà l’impegno da parte di tutti per accogliere al meglio questo importantissimo evento”.

