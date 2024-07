Taranto, CGIL e FLAI chiedono tavolo urgente contro caporalato

La Cgil e la Flai di Taranto hanno sollecitato il prefetto Paola Dessì per una convocazione urgente del tavolo “Cabina di Regia – Piano Provinciale d’Intervento a Tutela dello Sviluppo Agricolo e di Contrasto al Caporalato”, con la presenza di tutte le parti interessate.

La richiesta segue l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura sulla morte di Rajwinder Sidhu Singh, un bracciante agricolo indiano deceduto per un malore nelle campagne di Laterza il 26 maggio scorso. Il datore di lavoro è ora indagato per omicidio colposo e caporalato.

Le organizzazioni sindacali sottolineano la necessità di approfondire e aggiornare le soluzioni territoriali per combattere il caporalato nella provincia di Taranto. La Cgil e la Flai evidenziano come l’emergenza caporalato sia una questione strutturale che affligge lavoratori e lavoratrici in tutta Italia, spesso vittime di sfruttamento da parte di datori di lavoro senza scrupoli.

Il segretario territoriale della Cgil, Giovanni D’Arcangelo, e la segretaria della Flai Cgil, Lucia La Penna, sottolineano come l’emergenza diventi particolarmente acuta quando eventi di cronaca riportano la perdita di vite umane sul lavoro. Anche nel territorio di Taranto, infatti, si riscontrano aree dove lo sfruttamento dei lavoratori agricoli è una realtà quotidiana.

