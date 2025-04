Basket B2/M, Virtus Molfetta: a Piazza Armerina serve prova d’orgoglio

MOLFETTA – Serve una prova d’orgoglio per la DAI Optical Virtus Basket Molfetta, attesa mercoledì 16 aprile alle ore 20:30 al Palaferraro per affrontare Piazza Armerina nella penultima giornata dei Play-In Gold. Una sfida complessa, contro una delle formazioni più forti del girone, in piena corsa playoff e candidata al salto di categoria.

Il momento per la squadra biancazzurra è delicato, ma nonostante le difficoltà, i ragazzi di coach Enrico Fabbri continuano a lavorare con impegno e dedizione. L’obiettivo è vendere cara la pelle, come hanno sempre fatto in questa stagione ben al di sopra delle aspettative.

All’andata Piazza Armerina si era imposta con autorità al PalaPoli. Ora, nella difficile trasferta siciliana, serviranno cuore, concentrazione e coraggio per provare a ribaltare i pronostici. I siciliani – quarti in classifica a quota 24 – vantano un roster esperto con giocatori di alto profilo come Marco Laganà, Giovanni Occhipinti, Mattia Coltro e Thomas Binelli, lungo atipico pericoloso anche dalla distanza.

Nel frattempo, il club ha comunicato il buon esito dell’intervento chirurgico al legamento crociato per Shaka Balldino: a lui vanno gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta la società.

Contro una squadra così solida e determinata, servirà la migliore versione della Virtus per chiudere con dignità una stagione comunque positiva.

