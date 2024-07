Casarano, raffica di ufficialità in vista

Il Casarano è pronto ad ufficializzare i primi colpi del proprio calciomercato estivo. Nelle prossime ore saranno resi noti gli innesti di Vincenzo Ferrara, Leandro Teijo, Andrea Saraniti, Gianmarco Rizzo, Gabriel Fernandes, Giovanni Pinto, Gaetano Logoluso e soprattutto Nicola Loiodice. Quattro su sette (anzi, cinque, se si considera anche il dg Obiettivo) arrivano dall’Altamura che ha vinto lo scorso campionato, tanto per comprendere le intenzioni dei rossazzurri.

Il patron Filograna però non ha intenzione di fermarsi qui, e sogna un colpo da novanta e di categoria superiore. Il Casarano avrebbe infatti presentato un’offerta per Giancarlo Malcore, bomber del Cerignola in Lega Pro, corteggiato in Serie D anche dalla Fidelis Andria ed in Serie C dal Trapani. Tra domanda e offerta c’è ancora distanza, ma si continua a trattare. Nel frattempo si lavora anche ad alcune conferme: pronti a rinnovare il proprio contratto e di conseguenza a restare in Salento D’Alena, Cerutti, Legittimo, Perez e Guastamacchia. Come rinforzo under è in arrivo l’esterno offensivo classe 2006 Francesco Magnati dalla Virtus Francavilla, mentre qualcuno sarà chiamato a fare il percorso inverso: Eneo Gjonaj e Mauro Marconato (già ufficializzati dai biancazzurri) di sicuro, ma forse anche Vincenzo Corvino, Enrico Giannini ed Alessandro De Luca. L’ex ds Montervino è quindi intenzionato a fare compere in casa rossazzurra, con i salentini che stanno però consolandosi discretamente bene, in attesa degli annunci ufficiali.

