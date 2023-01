CAMPOBELLO DI MAZARA – Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in un appartamento a Campobello di Mazara in provincia di Trapani, secondo gli inquirenti si tratta del secondo covo utilizzato dal boss Matteo Messina Denaro, arrestato lunedì scorso in una clinica privata a Palermo. Le indagini sono coordinate dai magistrati della Procura di Palermo e dai carabinieri del Ros. Stando a quanto si apprende, questo secondo covo, ubicato nella stessa zona di Vicolo San Vito, sarebbe stato trasformato in un vero e proprio bunker. Martedì scorso fu scoperto un altro appartamento a poca distanza da quello individuato oggi.Il Procuratore aggiunto Paolo Guido si è recato sul posto, gli investigatori sono a caccia di documenti che potrebbero dare una spinta alle indagini.

Condividi su...



Linkedin

email