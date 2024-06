Incidente sulla Ss16, muore centauro

MOLA DI BARI – Un giovane motociclista questa notte ha perso la vita in un incidente sulla strada statale 16, direzione sud, all’altezza di Mola di Bari. Tutte ancora da chiarire le dinamiche del sinistro. Il ragazzo si sarebbe schiantato contro il guardrail e sarebbe morto sul colpo. L’arteria stradale è rimasta chiusa per ore in attesa dei rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author