Una persona ha perso la vita questa mattina in seguito ad un incidente avvenuto poco prima delle 6 sulla A14 tra gli svincoli di Molfetta e Bitonto in direzione Bari. L’incidente ha coinvolto un furgone e un autocarro. Il tratto autostradale verso Bari è stato chiuso al traffico. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Al momento, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato in direzione Bari con 1 km di coda. Gli utenti diretti verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Molfetta, potranno rientrare in A14 a Bitonto, in direzione Bari, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

