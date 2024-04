Tre persone sono state arrestate per furto, ricettazione e riciclaggio grazie a un’attività investigativa condotta dai carabinieri di Barletta e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani dal mese di settembre 2021 a marzo 2022 finalizzata a monitorare e individuare un gruppo di criminali andriesi dediti alla commissione di reati predatori in particolare di furti, ricettazione e riciclaggio di autovetture commessi nei territori della provincia Bat. Dalle intercettazioni e dei pedinamenti reiterati nel tempo è emerso che il modus operandi era sempre lo stesso, ossia che i tre in primis individuavano le auto da rubare e dopo aver compiuto il reato predatorio, trasportavano la refurtiva verso Cerignola utilizzando lo stratagemma di cambiare le targhe originali con altre targhe già oggetto di furto di auto, per cederle a un ricettatore cerignolano. I tre sono stati condotti nella casa circondariale di Trani in attesa di giudizio.

