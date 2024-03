“Cari amici, voglio tranquillizzare tutti: sto bene e al lavoro da questa mattina per il perfezionamento delle liste. Ieri sera, rientrando da Potenza, complici la fatica e la stanchezza, sono rimasto coinvolto con alcuni collaboratori in un incidente stradale. Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Ringrazio tutti per l’affetto e la vicinanza. Continuerò a lavorare anche nelle prossime ore per la nostra Basilicata e per il suo futuro!”. Lo scrive su Facebook il candidato presidente del centrosinistra alle Regionali del 21 e 22 aprile prossimi, Piero Marrese.

“La mia vicinanza a Piero Marrese, che sentirò il prima possibile per sincerarmi che sia tutto ok. Un abbraccio a lui e alla sua famiglia per il grande spavento. L’importante é che stiano tutti bene”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Basilicata, candidato alle Regionali per il centrodestra, Vito Bardi.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author