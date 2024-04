Incidente SP2 a Canosa, Lodispoto risponde a Malcangio e Ventola

CANOSA – Tiene ancora banco l’incidente mortale occorso sulla strada provinciale 2, in territorio di Canosa, in cui ha perso la vita il 49enne Antonio Catalano. La richiesta di manutenzione del manto stradale in oggetto è stata avanzata dal sindaco di Canosa Vito Malcangio, che ha chiesto lumi sullo stanziamento dei fondi per la sistemazione dell’arteria provinciale. A rispondere è proprio il presidente della BAT Bernardo Lodispoto, che punta il dito anche contro l’ex presidente della sesta provincia e attuale consigliere regionale Francesco Ventola.

