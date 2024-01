Incendi e rifiuti: oltre 77mila controlli per i Cc Forestale Puglia

BARI – Più di 77.000 controlli tra interventi contro gli incendi boschivi, l’inquinamento, sicurezza agroalimentare e deposito illecito di rifiuti, per una media di circa 213 al giorno e oltre 30.000 persone controllate. Sono i numeri del 2023 dei militari del Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” di Bari. In tutto, sono stati perseguiti 1.742 reati che hanno portato alla denuncia di 868 persone, con 2 arresti, e sono stati effettuati 362 sequestri penali. Significativa sul fronte della tutela ambientale è stata anche l’attività di contrasto alle violazioni di natura amministrativa: contestati 3.806 illeciti amministrativi con sanzioni per 4,6 milioni di euro.

Il numero degli incendi in questo 2023 è aumentato rispetto allo stesso periodo del 2022 passando da 286 a 389 e una superficie media incendiata che è passata da 15,6 a 19,5 ettari. Particolarmente colpite le zone del Foggiano e della Bat. Singolare il fatto che quasi il 50% della superficie boscata incendiata è concentrata nei dieci incendi più estesi dell’anno. A circa 750mila euro, invece, ammontano le 434 sanzioni comminate per depositi incontrollati di rifiuti e discariche abusive

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author