Turismo, dall’Ebt misure a sostegno dei lavoratori

BARI – Premio natalità, sanità, familiari disabili, maternità e paternità, congedo per malattia dei figli, asilo nido e premio istruzione. L’Ebt, L’ente bilaterale del turismo, mette mano al portafogli e destina oltre 600mila euro – su una dotazione complessiva da due milioni – per sostenere le famiglie dei dipendenti stagionali del settore. Un comparto che in Puglia, da maggio a settembre, coinvolge da 450 a 650 imprese sul territorio e oltre 150mila lavoratori solo nella nostra regione.

A usufruire dei contributi saranno i lavoratori con contratti subordinati, a termine o indeterminati delle imprese aderenti all’Ebt. Obiettivo del provvedimento – già avviato durante il periodo covid – è far emergere il sommerso.

