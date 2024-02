Roma – L’amministrazione straordinaria prevale sul concordato. Nei prossimi giorni verra’ nominato il commissario. È quanto emerso dal tavolo tra Governo, sindacati e indotto. Ma all’orizzonte si prospetta un duro scontro con Arcelor Mittal, secondo cui così, c’è “una grave violazione dell’accordo di investimento”.

Per il Ministro Urso comunque, il nuovo commissario dovrà essere una persona che conosce bene l’azienda e abbia competenze nel settore siderurgico per rilanciarla. Ci sara’ un prestito ponte di 320 milioni di euro. Servira’ a mettere in sicurezza gli impianti, fare manutenzioni, programmare nuovi investimenti. C’e’ l’impegno da parte del Governo hanno detto i sindacati a supportare tutto quello che sarà necessario per far andare avanti lo stabilimento

