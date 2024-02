Qualcosa si muove sul fronte stadio a Taranto. Ad intervenire è il Presidente della Regione Michele Emiliano che ha affrontato la problematica “esilio forzato” della squadra di calcio tarantina per due campionati, nel corso del consiglio direttivo del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Il Governatore di Puglia ha segnalato l’opportunità di destinare quota parte delle risorse disponibili al miglioramento delle strutture sportive dove la società cittadina iscritta al torneo di calcio di Lega Pro dovrà svolgere le proprie attività sportive nel periodo di indisponibilità dello stadio “Iacovone” per i necessari lavori di ristrutturazione.

Al consiglio direttivo dei Giochi 2026, hanno partecipato il presidente Michele Emiliano per la Regione Puglia e il sindaco Rinaldo Melucci in rappresentanza del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto, alla presenza del presidente del collegio dei revisori dei conti del comitato.

Il consiglio ha approvato il bilancio 2023 che, a conferma della buona gestione della propria attività, prevede un risultato di esercizio positivo per circa 500mila euro e una disponibilità ulteriore nei risconti passivi delle risorse trasferite dal CONI e non utilizzate, per circa 1,5 milioni di euro.

Il consiglio direttivo, nell’approvare il bilancio, ha poi convocato l’assemblea di indirizzo per la sua approvazione, a valle di un ulteriore formale parere del collegio dei revisori dei conti.

“La significativa disponibilità delle risorse al termine dell’esercizio 2023, da un lato conferma la trasparente, corretta ed efficace gestione svolta dal comitato organizzatore nel periodo della sua attività e demanda all’assemblea di indirizzo la possibilità di utilizzo delle risorse disponibili sempre al fine di garantire il più efficace svolgimento della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo”. Lo ha detto il presidente Emiliano che “nel ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno interpretato con competenza, passione e capacità professionale il proprio ruolo nel comitato organizzatore”, ha segnalato l’opportunità di destinare quota parte delle risorse disponibili al miglioramento delle strutture sportive dove la società cittadina iscritta al torneo di calcio di Lega Pro dovrà svolgere le proprie attività sportive nel periodo di indisponibilità dello stadio “Iacovone” per i necessari lavori di ristrutturazione.

Il presidente Emiliano conferma infine che “tutti gli sforzi organizzativi ed economici che la Regione Puglia ha attivato sin dalla candidatura per lo svolgimento dei Giochi e dal positivo risultato dell’assegnazione, sono stati confermati dalle scelte di finanziamento e di sostegno organizzativo fin qui manifestate perché i Giochi del Mediterraneo costituiscano una straordinaria opportunità per le comunità tarantina e pugliese come messaggio di amicizia, di pace e di sviluppo sostenibile nel Mediterraneo in questo frangente storico quando più che mai occorre dare impulso alla fraternità tra i popoli, obiettivo sempre al centro di manifestazioni come i Giochi”.

