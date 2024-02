Ginosa, blitz antidroga: un arresto e due denunce

I Carabinieri di Ginosa hanno arrestato un 41enne e denunciato due persone nell’ambito di un’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo un servizio di appostamento davanti a un’abitazione segnalata per il movimento sospetto di persone, alcune riconosciute come assuntori di droghe, i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione: all’interno dell’appartamento sono state individuate tre persone, tra cui il 41enne, trovato in possesso di circa 48 grammi di cocaina, 160 euro, ritenuti provento di spaccio, e attrezzature per la manipolazione della sostanza.

Il materiale è stato sequestrato, mentre il denaro è stato versato su un conto infruttifero. Il 41enne dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre le altre due persone sono state denunciate in stato di libertà.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 41enne è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

