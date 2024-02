‘Salvato da Abbate: sindaco Melucci si dimetta se ha dignità’

“Salvato dal suo più fiero oppositore, se avesse un sussulto d’orgoglio, il sindaco Melucci dovrebbe immediatamente dimettersi”. Lo scrive in una nota Cosimo Borraccino (PD), che ne approfitta per lanciare un appello: “Rivolgiamo intanto un appello ai consiglieri di “onesto sentire” affinché si uniscano ai 16 firmatari delle dimissioni dal notaio per chiudere questa pagina tragicomica che trascina verso il basso Taranto. Liberiamo la città”.

