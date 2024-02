Taranto, Lonoce: ‘Salvando Melucci, Abbate ha perso credibilità’

Ronaldo Melucci ha salvato, almeno per ora, la sua poltrona di sindaco per una sola firma. In 16 si sono presentati allo studio dell’avvocato Monti per mettere fine all’era amministrativa targata Melucci, tranne Luigi Abbate, nemico pubblico numero uno dello stesso primo cittadino. Un colpo di teatro che il consigliere comunale Lucio Lonoce critica aspramente: “Ha sempre combattuto Melucci e ora si tira indietro: non gli crederà più nessuno”. Ecco il nostro servizio sul convulso pomeriggio di lunedì 19 febbraio.

