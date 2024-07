Il Team Altamura mette a segno tre importanti colpi di mercato per la stagione 2024/25. La squadra biancorossa ha annunciato l’arrivo del trequartista Mattia Rolando, del centravanti Antonio Sabbatani e del giovane terzino Andrea Poggesi, rinforzando così il proprio organico in vista del prossimo campionato di Serie C.

Mattia Rolando, nato nel 1992, è cresciuto nelle giovanili dell’Alessandria. Dopo un inizio di carriera nei dilettanti, ha giocato nei campionati professionistici con Pro Vercelli, Arezzo, Gozzano, Gavorrano e Monopoli, collezionando oltre 220 presenze e segnando 32 reti. Nell’ultima stagione, Rolando ha militato nel Foggia e nel Renate. Il direttore sportivo Grammatica lo ha fortemente voluto ad Altamura, dove sarà a disposizione del mister Di Donato.

Antonio Sabbatani, classe 2002, arriva dal Ravenna. L’attaccante centrale ha realizzato 14 reti in 28 presenze durante l’ultimo campionato di Serie D, aggiungendo altre 4 marcature tra coppa e play-off. Anche Sabbatani, voluto dal DS Grammatica, raggiunge il Team Altamura per affrontare il suo primo campionato professionistico e sarà operativo dal prossimo lunedì sotto la guida di mister Di Donato.

Infine, il Team ha acquisito le prestazioni del giovane terzino Andrea Poggesi. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, Poggesi vanta più di 100 presenze in Serie D e oltre 20 in Serie C, avendo giocato con Pro Sesto, Arezzo, Poggibonsi, Ghivizzano e Montevarchi. Poggesi si unirà al team il 15 luglio e sarà un’altra importante risorsa per il tecnico Di Donato.

