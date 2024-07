La Fidelis Andria annuncia l’ingaggio di Davide Derosa

La Fidelis Andria ha ufficializzato l’accordo per il tesseramento di Davide Derosa, difensore versatile classe 1996. Derosa arriva dalla Cavese, con cui ha vinto il campionato di Serie D lo scorso anno, collezionando 30 presenze, un gol e numerosi assist. Il giocatore vanta una significativa esperienza in Serie D, avendo militato nei gironi A, B e G. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha poi giocato nel Novara partecipando al campionato Primavera A. Successivamente, ha vestito le maglie della Caratese e della Castellanzese, prima di approdare alla Cavese. Ora, Derosa si prepara per la sua prima esperienza nel girone H con la Fidelis Andria.

