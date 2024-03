Il Potenza batte di misura il Picerno e punta dritto ai playoff

Derby tutto lucano per questo ultimo match che chiude la 32esima Giornata. Un Potenza alla ricerca di una vittoria che manca dal 25 febbraio contro il Giugliano, unica nelle ultime dieci partite, ospita al “Viviani” un Picerno che arriva forte del netto 5 a 1 inflitto al Monterosi. Gara dalle grandi aspettative e dal grande pubblico quando ad affrontarsi sono leoni contro leonesse.

Il primo tentativo della gara è di marca ospite con Pitarressi che calcia da fuori area senza impensierire Alastra. Al 14esimo è Murano, lanciato da Guerra, a provarci con un esterno destro che si spegne alla destra del palo. Il vantaggio del Potenza arriva due minuti dopo con Armini (1-0) che risolve una situazione caotica nell’area melandrina – dopo un salvataggio di Biasiol su Saporiti- con un colpo di testa forte e preciso che non lascia scampo a Summa. La risposta del Picerno arriva al 33esimo con Murano che dopo aver percorso trenta metri palla al piede prova un diagonale che scheggia il palo. Dopo 4 minuti è Gallo a provarci dal limite con la palla che termina alta sulla traversa. Traversa sbucciata invece da Emmanuele Esposito al minuto 43 per l’ultima occasione della prima frazione di gara.

Il primo sussulto nella ripresa arriva dopo 10 minuti con Saporiti che con un tiro cross costringe Summa alla deviazione in corner. Al 21esimo Caturano arriva in maniera scomposta sul tiro di Volpe sciupando una buona occasione. Al 75esimo è reattivo Summa a deviare in corner il mancino di Saporiti. All’82esimo rete annullata al Potenza con Caturano pescato in outside.

Si chiude così un secondo tempo che non ha offerto un grande gioco e tante occasioni con un Potenza che è riuscito a congelare il risultato e portare a casa tre punti pesantissimi che vogliono dire salvezza raggiunta. Una prova di carattere e sudore che dei ragazzi di Marco Marchionni che hanno dimostrato di volersela giocare fino in fondo con un nuovo traguardo adesso da provare a raggiungere: quello dei playoff. Il Picerno viene scavalcato dall’Avellino e scende al quarto posto in classifica. Quella vista al “Viviani” non è stata sicuramente la miglior prestazione dei ragazzi di Emilio Longo.

IL TABELLINO DI POTENZA – AZ PICERNO

Lunedì 18 marzo 2024, ore 20.30, stadio “A. Viviani”: 32a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA (3-5-2): Alastra, Armini, Sbraga, Maddaloni; Hadziosmanovic, Saporiti, Candellori, Castorani (83’ Steffè), Pace (46’ Burgio); Caturano, Volpe (87’ Di Grazia).

A disp.: Iacovino, Cucchietti, Marchisano, Rossetti, Maisto, Verrengia, Mazzeo, Spaltro, Paura, Hristov, Petti, Asencio.

All.: Marchionni

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai (85’ Petito), Biasiol, Cadili, Guerra (73’ Novella); Gallo, Pitarresi (73’ Ciko); Albertini (62’ D’Agostino), Albadoro (62’ Maiorino), Esposito; Murano.

A disp.: Merelli, Lentini, Allegretto, Gilli, Savarese.

All.: Longo

Arbitro: Caldera (Como)

Guardalinee: Giuggioli (Grosseto) – Ravera (Lodi)

Quarto Uomo: Roland Bei (Cuneo)

POTENZA 1 – 0 AZ PICERNO

MARCATORI: 16’ Armini

AMMONITI: 20’ Candellori, 35’ Armini, 81’ Gallo, 92’ Hadziosmanovic, 92’ D’Agostino

ESPULSIONI:

CORNER: 8 – 4

RECUPERO: 1’ – 5’

SPETTATORI: 3347

INCASSO: euro 36.809,50

