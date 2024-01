Il Nardò rafforza la fascia sinistra, arriva Dibenedetto dal Monopoli

Il Nardò prova a rafforzare la fascia sinistra con un arrivo under. Chiuso con il Monopoli l’accordo per l’arrivo in prestito del classe 2004 Vito Dibenedetto, che he esordito in prima squadra nella scorsa stagione e che quest’anno ha totalizzato 5 presenze per un totale di 225 minuti.

