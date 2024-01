L’Entella ‘spinge’ Tascone a Foggia, accordo chiuso

Il Taranto le ha provate davvero tutte (c’era anche un importante offerta per acquisire il cartellino) ma, alla fine, ha prevalso la volontà del suo club di appartenenza, la Virtus Entella, che avrebbe chiuso un accordo più vantaggioso col Foggia ottenendo in cambio Alessandro Garattoni a titolo definitivo. Simone Tascone, dunque, da oggi è un calciatore del Foggia. Il corteggiatissimo centrocampista è stato al centro di una intensissima giornata di calciomercato che ha coinvolto Taranto e Foggia in particolare, con Monopoli e Turris sullo sfondo. Alla fine, l’ex Pescara e Casertana è stato ‘dirottato’ in capitanata dal suo club che voleva a tutti i costi una importante contropartita tecnica. Per lui è pronto un contratto fino al 2026. Per la squadra di Coletti arriva un rinforzo di qualità e quantità.

