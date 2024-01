Bari, Faggi andrà in prestito all’Entella

Il centrocampista del Bari Filippo Faggi proseguirà la stagione alla Virtus Entella. In giornata è stato chiuso l’accordo tra i due club. Il centrocampista classe 2003 giungerà all’Entella con la formula del prestito secco. Ex Imolese, Faggi è un prodotto del settore giovanile della Spal. Nelle ultime settimane si erano interessate a lui diverse squadre di Serie C.

