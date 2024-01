Taranto: Si accendono le trattative

TARANTO – Prosegue senza sosta la sessione invernale di calciomercato di un Taranto chiamato a risolvere l’intreccio Antonini. Il difensore italo-brasiliano è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo anche se confida di approdare in B al Catanzaro: il club calabrese non ha ancora rilanciato e la trattativa con Giove può dirsi bloccata. In ogni caso, fin quando sarà a Taranto rimane un calciatore regolarmente arruolabile.

Sul fronte entrate, ufficializzati, oltre a Travaglini, pure De Marchi e Miceli, mentre i riflettori sono ora accesi sul centrocampo. Piace Tascone dell’Entella: è derby col Foggia che, di recente, ha rilanciato per il calciatore, anche se i rossoblù non mollano. Il vice-Mastromonaco, invece, dovrebbe giungere da Vicenza: piace Valietti, esterno destro bergamasco classe ’99, di proprietà, però, del Genoa. Come Travaglini e Miceli, anche lui giungerebbe in prestito in riva allo Ionio.

Intanto, la squadra è al lavoro per preparare la trasferta di Messina. Non ci sarà Ferrara, squalificato per una giornata, e nemmeno Capuano, colpevole – leggendo il referto del Giudice Sportivo – di aver sferrato un pugno alla porta d’ingresso degli spogliatoi e di aver proferito almeno dieci espressioni blasfeme, il tutto nell’immediato post-gara col Picerno.

