Cerignola, Asencio per sostituire Sosa. Fantacci obiettivo a centrocampo

CERIGNOLA – Si scalda anche il mercato del Cerignola, la prima importante operazione sarà la cessione di Franco Sosa al Monopoli. L’attaccante non ha soddisfatto le aspettative estive legate al suo arrivo dalla Team Altamura, in quella che è stata la sua prima esperienza in Serie C. L’argentino piace a Taurino ed è stato scelto dal club biancoverde per sostituire numericamente Santaniello.

Al posto di Sosa, in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Elio Di Toro ci sarebbe Raul Asencio, attaccante del Potenza reduce da sedici presenze ma ancora nessuna rete con i lucani. Lo spagnolo piace agli ofantini già da quest’estate, quando l’affare non andò in porto. La finestra invernale potrebbe essere l’occasione giusta, l’accordo tra le parti sarebbe ad un passo e presto Asencio potrebbe diventare un nuovo calciatore dell’Audace.

A centrocampo il primo obiettivo si chiama Tommaso Fantacci, il classe ’97 del Monterosi è una delle primissime scelte di Di Toro già da inizio mercato: sembra arrivato il momento giusto per affondare, la trattativa sarebbe in stato avanzato e presto Tisci potrebbe conoscere un nuovo rinforzo in mezzo al campo. Valutazioni in corso su Vito Leonetti, l’attaccante non ha inciso come ci si aspettava alla vigilia e la dirigenza starebbe valutando il da farsi, non sono esclusi colpi di scena.

Da poche ore, intanto, è ufficiale il rinnovo fino al 2025 di Coccia, il prolungamento del terzino si aggiunge a quelli risalenti a novembre di D’Andrea, Tascone, Malcore, Ligi, Neglia, Ruggiero e Gonnelli, senza dimenticare D’Ausilio. Su quest’ultimo vanno registrati i sondaggi di Ascoli, Cittadella e Avellino.

