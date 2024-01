Matera, il mercato continua: piace Galano

(Di Roberto Chito) E’ un Matera concentrato a raggiungere l’obiettivo play off quello che in queste ore sta lavorando sul mercato. Il direttore sportivo Giuseppe Figliomeni ha chiuso con il giovane esterno di centrocampo Giuseppe Parisi. Classe 2005, arriva dalla Virtus Francavilla dopo il prestito alla Team Altamura nella prima parte di stagione. Un under che va a rafforzare le corsie esterne della squadra di Panarelli.

Figliomeni, però, vuole provare a piazzare un colpo importante. Piace il profilo di Christian Galano, svincolato dal Brindisi lo scorso 3 gennaio. L’esterno ex Bari, Parma, Foggia e Pescara è valutato attentamente. Il problema maggiore, però, è rappresentato dalla categoria: Galano ha già rifiutato alcune offerte dalla Serie D nelle ultime settimane.

