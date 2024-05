Grottaglie, centinaia di studenti marceranno per la pace

Martedì 14 maggio, centinaia di studenti e studentesse delle scuole di ogni ordine e grado di Grottaglie sfileranno per le strade della città in un corteo pacifico per sensibilizzare sul tema della pace universale.

L’iniziativa, promossa dalla sezione ANPI di Grottaglie e dall’amministrazione comunale, si inserisce nel più ampio contesto di iniziative volte a promuovere la cultura della pace e del dialogo, soprattutto in un momento storico così delicato come quello attuale.

Il corteo, dal titolo “Uniti per la Pace”, partirà alle ore 10.00 da Viale dello Sport e percorrerà le vie Rodari e Calò per giungere infine in Piazza Principe di Piemonte, dove gli studenti si riuniranno per un momento di riflessione collettiva dedicato alla pace.

“In un mondo segnato da conflitti e tensioni, è più importante che mai educare i nostri giovani ai valori della pace, del rispetto e della tolleranza”, ha dichiarato la Presidente della sezione ANPI di Grottaglie, Annamaria D’Erchie. “La partecipazione di centinaia di studenti a questo corteo rappresenta un segno tangibile della loro volontà di costruire un futuro migliore, basato sul dialogo e sulla cooperazione”.

L’amministrazione comunale ha espresso il proprio pieno sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza di coinvolgere i giovani nella promozione della pace. “La pace è un bene prezioso che va coltivato e difeso ogni giorno”, ha affermato il Sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò. “Siamo orgogliosi di poter collaborare con l’ANPI e con le scuole per trasmettere ai nostri ragazzi e ragazze un messaggio di speranza e di unità”.

