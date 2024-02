Il Nardò ha deciso: esonerato Nicola Ragno. Si attende solo l’ufficialità

Nicola Ragno non sarà più l’allenatore del Nardò. Come anticipato dalla nostra redazione il tecnico è stato esonerato dopo le due sconfitte consecutive maturate contro Casarano e Gallipoli. La società adesso è a caccia del sostituto. In cima ai pensieri del Presidente Antico e del ds Corallo ci sarebbe l’ex Catania e Giugliano Ferraro.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author