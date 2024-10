Il M5s sceglie Nicola Grasso, completa la giunta di Vito Leccese

Bari – Professore di diritto costituzionale all’Unisalento e da sempre vicino al Movimento, è Nicola Grasso il nome dei Cinque Stelle per l’assessorato a legalità, trasparenza e appalti del Comune di Bari. Giunta completa per Vito Leccese, dopo la moral suasion per una alternativa a Stefania Saracino.

