Conti correnti spiati: Emiliano lancia l’allarme per i cittadini

“Il problema è grave, soprattutto per i cittadini, non per i VIP. Accedere alle banche dati è estremamente facile per chi possiede le chiavi d’accesso”. Così Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, durante un’intervista alla trasmissione ReStart. Emiliano ha inoltre sottolineato l’importanza di verificare se la raccolta dei dati delle persone politicamente esposte possa avere scopi diversi da quelli dichiarati, lanciando un monito sulla necessità di maggiore controllo e trasparenza nell’accesso alle informazioni sensibili.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author