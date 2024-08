Il Lecce si inchina anche all’Inter. Darmian e un rigore di Calhanoglu piegano i giallorossi

Un gol di Darmian dopo quattro minuti e il rigore di Calhanoglu al 23′ della ripresa marchiano la seconda sconfitta consecutiva per il Lecce. La sfida contro i campioni d’Italia dell’Inter era una montagna da scalare, come ha detto Luca Gotti alla vigilia.

La serata del “Meazza” è fatta di vette irraggiungibili per i giallorossi, costretti subito ad inseguire dopo quattro minuti: azione insistita sulla sinistra dei nerazzurri di Inzaghi e sul cross di Dimarco arriva Darmian a superare con un preciso colpo di testa Falcone. Prova a reagire il Lecce con Banda al 6′: conclusione a giro che non inquadra lo specchio della porta. I giallorossi sono in affanno quando l’Inter attacca e al 13′ ci pensa Baschirotto a salvare la propria porta respingendo una conclusione di Barella. Dall’altra parte Krstovic crea qualche scompiglio in area di rigore con un cross sul quale disimpegnano Pavard e Darmian.

I ritmi si abbassano, anche per la serata calda, e bisogna aspettare il primo minuto di recupero per annotare la conclusione di Rafia deviata in angolo da Calhanoglu. Ad inizio ripresa il copione non cambia: Inter pericolosa dopo tre minuti con la conclusione al volo di Thuram che termina al lato e, sessanta secondi dopo, con quella di Dimarco che centra il corpo di Gaspar.

Al 52′ azione insista dei nerazzurri con Taremi fermato da Falcone e Gaspar prima della conclusione di Thuram sulla quale si salva ancora la difesa del Lecce. Squillo dei giallorossi al 55′ con Ramadani (palla alta), poi Gotti decide di dare maggiore peso all’attacco con gli ingressi di Pierotti e Morente. Scelte che sembrano dare ragione quando Krstovic gira di testa il cross di Dorgu (blocca Sommer) ed invece al 67′ arriva il fallo di Gaspar (uno dei peggiori della serata) su Thuram in area di rigore: dal dischetto Calhanoglu non sbaglia spiazzando Falcone.

Il resto della gara è un lento scorrere in attesa del triplice fischio anche se il Lecce nel finale con Berisha va vicino al gol con Sommer che si stende per deviare in angolo. Il doppio confronto con squadre nerazzurre (Atalanta e Inter) finisce con un saldo negativo per il Lecce: zero punti raccolti, nessun gol all’attivo e sei al passivo. Contro il Cagliari, sabato prossimo, è già tempo di esami da non sbagliare.

Inter (3 – 5 – 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian (dal 71′ Dumfries), Barella (dal 71′ Frattesi), Calhanoglu (dall’81’ Asllani), Mkhytarian, Dimarco (dal 71′ Carlos Augusto); Thuram (dal 75′ Arnautovic), Taremi. All. Inzaghi

Lecce (4 – 2 – 3 – 1): Falcone; Gendreay, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Banda (dal 64′ Morente), Rafia (dal 64′ Pierotti), Dorgu; Krstovic. All. Gotti

Marcatori: 4′ Darmian, 68′ Calhanoglu (rig.)

