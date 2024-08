Cerignola, il poker alla Juve Next Gen arriva dal mercato

È ufficiale, a Cerignola è scoppiato l’entusiasmo, la vittoria di Biella ha acceso gli animi di una tifoseria già infiammata da un mercato che i gialloblù stanno conducendo da protagonisti. Ed è proprio dal mercato che sono arrivati i primi tre punti della stagione. È nata la “CU-SA”, la coppia Cuppone-Salvemini ha mandato in bambola la Juve Next Gen, tris in 28 minuti ed un’intesa da sballo per due attaccanti che hanno già giocato insieme a Potenza. Ciliegina sulla torta il rigore di Gagliano. Nel servizio la fotografia di Giuseppe Raffaele sull’esordio dei suoi.

