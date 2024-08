Foggia, Murano e Da Riva riaccendono l’entusiasmo

Eccole le figurine tanto attese in casa Foggia, prima bomber Murano, accolto da vera star nel capoluogo dauno, adesso Jacopo Da Riva, centrocampista classe 2000 scuola Atalanta arrivato in prestito dai bergamaschi, per lui 65 apparizioni totali in Serie B con le maglie di Reggiana, Como, Spal e Vicenza e alla ricerca di continuità dopo alcuni acciacchi fisici. Ulteriore qualità, dunque, nella zona nevralgica per Massimo Brambilla, che con Mazzocco e Da Riva ha a disposizione quattro centrocampisti over per la sua mediana a due ma dovrà nel frattempo attendere Murano per altre due settimane a causa del doppio turno di squalifica da scontare.

Gli innesti del capocannoniere dell’ultimo Girone C, e dell’ex Atalanta valgono anche come iniezione di fiducia ed entusiasmo a tutto l’ambiente a poche ore dall’atteso esordio in campionato contro il Trapani, subito un potenziale scontro diretto d’alta classifica nella cornice dello “Zaccheria”, costretto intanto a riaprire i botteghini per l’elevata richiesta di tessere d’abbonamento.

