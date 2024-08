Picerno, Tomei: ‘Obiettivi? Promettiamo il massimo impegno’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il calciomercato è ancora aperto e, nonostante la stagione sia già iniziata, diverse squadre devono fare i conti con mal di pancia e partenze eccellenti. Ne sa qualcosa il Picerno: la società lucana, infatti, ha salutato il capocannoniere della scorsa stagione, Jacopo Murano, passato al Foggia. Alla vigilia dell’esordio in campionato contro l’Avellino, però, il tecnico Francesco Tomei non fa drammi: “Siamo grati a Jacopo ma il calcio ci impone questo e dobbiamo adeguarci. Inoltre, dal mercato è arrivato un giocatore giovane e importante come Volpicelli”.

Settimana movimentata: “La nostra è stata una settimana movimentata come lo è stata per tutte le squadre, poiché il mercato è ancora aperto. Tuttavia, arriviamo bene alla gara, abbiamo lavorato bene e anche i nuovi acquisti si stanno mettendo a disposizione”.

Obiettivi: “Non sono abituato a fare proclami. Il calcio è imprevedibile e possiamo solo promettere il massimo impegno”.

Recuperi: “Stiamo ancora valutando, speriamo di recuperare qualcuno ma vedremo oggi come reagirà la squadra all’allenamento”.

