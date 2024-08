Foggia, a centrocampo ecco da Riva: “Pronto a dare il massimo”

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Da Riva che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025.

Da Riva, centrocampista classe 2000 nato a Montebelluna (TV), cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Atalanta. Nel 2020 fa il suo esordio in serie B con la maglia del Vicenza. Nella stagione successiva indossa i colori della Spal. Nel 2022/23 va in prestito al Como e, un anno dopo, alla Reggiana. Nell’ultima stagione approda alla Juve Stabia, in prestito girato dall’Atalanta U23. Nella sua carriera, impreziosita da una presenza in champions League contro il PSG, ha totalizzato 117 presenze di cui 65 in serie B, 13 gol e 5 assist

Ecco le sue prime parole:

“Sono contento di arrivare a Foggia. Non vedo l’ora di incontrare la squadra e di rivedere mister Brambilla. Darò il massimo per questa maglia”.

