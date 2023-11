Il Centrodestra regionale si incontra nella sede dell’Udc Puglia

Entra nel vivo l’organizzazione del Centrodestra pugliese, in occasione dei tavoli di confronto programmatico, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali territoriali.

A tal proposito, venerdì 24 novembre, alle 15.30, è in programma l’incontro dei coordinamenti regionali e provinciali di Bari di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Lista Attanasio, Lista Ninni, Cea e altre associazioni e movimenti che si riconoscono nei valori del centro destra. L’incontro si terrà nella nuova sede regionale dell’Udc Puglia, sita in via Principe Amedeo, 143 a Bari.

L’Udc Puglia è pronto per fare la sua parte all’interno della coalizione e fornirà il giusto contributo di idee per la formulazione di programmi elettorali atti a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp