LECCE- Hanno appiccato il fuoco all’albero di Natale in piazza, allestito da genitori e bimbi di diverse associazioni di volontariato, altri hanno dato fuoco ai cassonetti dei rifiuti vicino gli ambulatori dei medici di base e altri hanno messo a soqquadro le aule di una scuola media in fase di ristrutturazione: sono stati identificati i cinque vandali degli episodi e tra loro anche tre minorenni.

Dunque, immediata è stata la risposta del locale Commissariato alla recrudescenza degli atti vandalici che hanno danneggiato edifici e luoghi di pubblico interesse. Nell’ultimo mese sono stati difatti individuati e denunciati cinque soggetti, di cui tre minorenni, responsabili di tre distinti episodi a danno della comunità taurisanese.

Il primo episodio: l’incendio appiccato all’albero di Natale in piazza

Il primo risale alla vigilia dello scorso Natale, quando P.P. un 35enne di Taurisano, ha dato alle fiamme l’albero di Natale che associazioni di volontariato composte da bambini e rispettivi genitori, hanno allestito nella piazza principale del paese. Un caso risolto in poche ore dagli agenti che durante il servizio notturno hanno bloccato e identificato l’autore, mentre ha tentato di far perdere le proprie tracce. Il responsabile è stato poi ristretto in custodia cautelare nelle forme domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il secondo episodio: l’incendio ai cassonetti dei rifiuti

Una seconda attività di polizia, ha consentito di identificare l’autore di un secondo attentato incendiario verificatosi lo scorso 26 dicembre, quando sono stati dati alle fiamme dei cassonetti dei rifiuti, predisposti nelle immediate vicinanze degli ambulatori dei medici di base. Subito dopo l’episodio, l’analisi dei sistemi di sorveglianza installati nelle adiacenze, ha permesso di identificare un altro uomo del posto, A. M. di 35 anni, proprio mentre ha appiccato le fiamme. Il responsabile è stato poi sottoposto a procedimento penale da parte della Procura della Repubblica e dovrà rispondere anche del danneggiamento cagionato alla struttura sanitaria di proprietà del comune di Taurisano.

Terzo episodio: minorenni mettono a soqquadro le aule di una scuola media

Più recentemente, a seguito di diverse segnalazioni rivolte alle forze dell’ordine per delle incursioni avvenute all’interno della scuola media di via Lecce, attualmente in fase di ristrutturazione, sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minorenni, tre giovani del posto, tutti di 16 anni. Tale risultato è stato raggiunto all’esito di mirati e sistematici servizi di osservazione e controllo, svolti dagli agenti delle volanti del Commissariato.

Il replicarsi di tali gravi episodi che hanno arrecato danni diffusi alla città, indignando i suoi abitanti hanno così permesso di assicurare alla giustizia i responsabili di un crescente quanto deprecabile fenomeno, capace di ingenerare perdurante allarme nella collettività.